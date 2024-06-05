У заксобрания установят экран, по которому можно звонить в другие города

У здания заксобрания в Перми появится мультимедийный экран, по которому можно связаться с жителями других городов. Это «VK Портал», который установят ко Дню России, рассказали в пресс-службе администрации Перми. Он будет работать с 7 по 16 июня.

Такие же порталы, кроме Перми, появятся еще в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Красноярске, Тюмени, Казани, Грозном и Владивостоке.

«Жители и гости разных городов в режиме реального времени смогут пообщаться друг с другом. Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с собеседником другого города-участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня. Также через чат-бот пользователи смогут отправлять друг другу подарки, выбирать AR-маски и фильтры, играть в викторины, смогут все вместе побывать на концерте», – рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.