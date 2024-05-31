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Урбанистика

На мэрии установят табличку в честь 200-летия с посещения Перми Александра I

Пресс-служба администрации Перми

В Перми появится мемориальная доска, посвященная 200-летию с посещения города императором Александром I. С такой инициативой выступил государственный архив социально-политической истории.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, совет по топонимике решил, что мемориальная доска появится на Ленина, 32. В этом здании находится мэрия и городская дума. Оно является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников». Установку таблички на Ленина, 32 также согласовали в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. В организации решили, что она не будет противоречить требованиям законодательства. Мемориальную доску обещают торжественно открыть в июне.

Александр I посетил Пермь в 1824 году и остановился в доме на Ленина, 32 (тогда улица Покровская). Он стал первым главой государства, побывавшим в городе. Ради визита важного гостя в Перми были построены каменные обелиски у Сибирской и Казанской застав, а также две ротонды по проекту архитектора Ивана Свиязева.

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