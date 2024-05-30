В Пермском крае строили слишком просторные школы

Счетная палата РФ обнаружила, что с 2019 по 2023 годы школы и детские сады были построены с нарушением требований СанПиНа в нескольких регионах России. Среди них – Пермский край, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

481 помещение (65%) школ и садов было запроектировано с площадью, которая превышает установленные Роспотребнадзором нормы в расчете на одного ученика. Больше всего таких объектов оказалось в Пермском крае, Татарстане, Бурятии и Московской области. СанПиН устанавливает минимально необходимые требования к площади. Они не учитывались при возведении школ в Пермском крае, а это могло бы сэкономить деньги из бюджета, считают в Счетной палате.

По данным «Ведомостей», для классов с индивидуальными компьютерами норматив составляет 4,5 м2 на рабочее место. Актовый зал должен быть не менее 0,65 м2 на место, а спортивный зал – 10 м2 с раздевалкой минимальной площадью 14 м2.