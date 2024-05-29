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Урбанистика

На здании пермского университета появится подсветка

Константин Скоробогатых

Корпус пермского педагогического университета, который находится на пересечении улиц Пушкина – Сибирская, украсят архитектурной подсветкой. Ее проект проходил историко-культурную экспертизу, так как здание является памятником архитектуры.

Проект предполагает, что подсветка подчеркнет выразительность фасадов и придаст дополнительную «архитектурную значимость» историческому зданию. Также она должна подсветить основные внешние объемы и архитектурные элементы. Элементы освещения деликатно интегрируют в фасад, и они не будут портить внешний вид в дневное время.

Все световые приборы деликатно интегрированы в фасад и не несут негативного восприятия внешнего облика здания в дневное время.

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