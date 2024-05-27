Показываем, как изменится сквер у Дома чекистов

В центре Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края.

Дорожки в сквере на Сибирской спроектируют таким образом, что он стал удобным для всех категорий горожан. Зоны озеленения также ждут перемены. В сквере появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. На месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, посадят лиственницы, клены, ясени и яблони.

«Мы старались сохранить существующую функцию сквера как места для прогулок и встреч. Поэтому сфокусировались на современном озеленении и местах тихого отдыха. Отдельно отмечу освещение сквера. Оно стало приглушенным и акцентированном на пешеходных дорожках. По специальному заказу мы изготовляем уникальные световые объекты, которые станут красивым дополнением и подарком месту», – рассказал Влад Товкач, руководитель архитектурного бюро «Плотинка».

Информационный обзор редакции.