С исторического здания на Сибирской потребовали снять вывески

Со здания на Сибирской, 25 через суд требуют снять вывески. Исковое заявление к владелицу части помещений предъявила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

Судя по документам, опубликованным на сайте Арбитражного суда, демонтировать нужно вывески «Show r men», «Space jam клуб», «Танцевальный ресторан «Кама», «Мама Кама бар», «Баритон», а также наклейки «Яндекс Еда», «СБЕРМАРКЕТ доставим бесплатно» на дверях и рекламные афиши, информацию о времени работы и акциях в заведениях.

Требования снять вывески связаны тем, что здание на Сибирской, 25 является памятником архитектуры, сообщает «Коммерсант». Это ансамбль «Палаты Е.И.Любимовой» (контора и ресторан), построенный во второй половине 19 века по проекту архитектора Турчевича. Проекты размещения на памятниках архитектуры вывесок обязательно должны быть согласованы с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Их запрещено размещать в оконных проемах, на витринах, на декоративных и архитектурных элементах исторических зданий.