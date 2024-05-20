Строительство ледовой арены отстает от графика

Ледовую арену в микрорайоне Ива строят с отставанием от запланированного графика работ. Речь о спортивном объекте на Уинской, 22, который возводят по нацпроекту.

Как сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, генеральному директору подрядчика, ООО «Красная Машина», объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий концессионного соглашения.

Напомним, строить ледовую арену в микрорайоне Ива начали в сентябре 2023 года. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, а также раздевалками, тренажерными и спортивными залами. Он должен вмещать не менее 250 зрителей. Стоимость работ оценили в 1,3 млрд рублей. По плану сдать спортивный объект должны в конце 2024 года.