Проект благоустройства территории завода Шпагина оценили в 58 миллионов рублей

Территорию вокруг завода Шпагина будут благоустраивать. Власти Пермского края начали искать на госзакупках подрядчика, который подготовит соответствующий проект. На эти цели из бюджета выделят 58,9 млн рублей.

Нужно будет провести проектно-изыскательные работы и разработать проектно-сметную документацию благоустройства для 23 земельных участков. Они находятся на Советской, Петропавловской, Суксунской и Фрезеровщиков. В техническом задании также говорится, что проект должен включать работы по укреплению склонов вдоль реки Егошиха на участке от Петропавловской до строящегося здания Пермской художественной галереи, укрепление склонов у здания «Точка кипения», устройство внутреннего проезда.

Проект благоустройства должен включать работы по озеленению территории, устройству пешеходных дорожек и пешеходного моста. Также предполагается, что на территории завода Шпагина появятся игровые площадки, малые архитектурные формы, система видеонаблюдения и подсветка.

Работы должны начаться в июне 2024 года. Закончить подготовку проекта по благоустройству территории завода Шпагина нужно завершить к апрелю 2025 года.