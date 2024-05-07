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Урбанистика

Рядом с травмпнуктом построят новый районный суд

Проектная документация с сайта Госзакупки

В Перми планируют построить новое здание для Свердловского районного суда. Его оценили в 636 млн рублей. Управление судебного департамента объявило конкурс на право возведения объекта.

Новое здание будет располагаться на Куйбышева, 111в, недалеко от травмпункта. Площадь участка – 6,2 м2. Проект предполагает строительство шестиэтажного здания, его цветовая гамма будет выполнена в шоколадно-коричневом, кремово-белом, графитово-сером цветах. Это должно соответствовать общему колористическому решению квартала на Куйбышева.

Достроить помещение для Свердловского районного суда должны к 1 декабря 2024 года. Сейчас у него три филиала: двухэтажные здания на Героев Хасана и в Тополевом переулке, также архивохранилище на Лукоянова.

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