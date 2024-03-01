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Урбанистика

Вместо поликлиники на Лебедева планируют открыть гостиницу

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Власти Пермского края планируют реконструировать историческое здание на Лебедева, 11 и открыть в нем гостиницу. Это предложение было опубликовано в сборнике инвестиционных предложений министерства экономического развития.

Гостиница будет частью спортивного кластера, который формируется на проектируемой территории. Площадь земельного участия – 1,3 га. Рядом с будущей гостиницей расположен УДС «Молот».

Трехэтажное здание на Лебедева, 11 было построено в 1920 годах. Здесь размещалась поликлиника, но 2010-м она закрылась, объект был признан аварийным.

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

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