Бассейн на Вышке-2 достроили

В Перми достроили бассейн в микрорайоне Вышка-2. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин.

Бассейн на Гашкова, 20 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь будет решаться еще несколько процедурных вопросов. О точной дате открытия нового бассейна сообщат позже.

Напомним, здание на Гашкова, 20 – трехэтажное, его площадь 4500 м2. В нем расположены плавательный и развлекательный бассейны, сауна, тренажерный зал. Строительство объекта началось весной 2020 года. Но контракт с первоначальным подрядчиком расторгли из-за того, что он не выполнял обязательства. Новая компании приступила к работам в 2021 году. Стоимость строительства составила около 206 млн рублей.