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Урбанистика

На новое пожарное депо выделят 72 миллиона рублей

freepik

На строительство нового пожарного депо в Перми готовы выделить чуть больше 72 млн рублей. Сейчас власти ищут для работ подрядчика.

В техническом задании указано, что у депо будет два выезда, а на территории должна находиться учебная башня. Само здание будет расположено на улице Ореховая в Свердловском районе. Его площадь – 675,76 м2. Подрядчику также необходимо будет заняться монтажом инженерных сетей и благоустройством территории.

Начать работы по строительству пожарного депо должны не позднее 27 марта, а закончить к 26 декабря 2024 года.

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