В Перми определили высоту травы в газонах

Депутаты городской думы утвердили вид и высоту газонов в Перми. Поправки внесли в правила благоустройства.

Новые нормативы предусматривают определенную высоту для разных видов газонов. Для партерного – 5-10 см, для обыкновенного – 5-15 см, для спортивного – 4-10 см. Луговые и мавританские не регулируются по высоте, так как если их слишком сильно стричь, можно повредить места гнездования птиц. Косить будут и газоны, на которых установлена автоматическая система полива.

Также в Перми планируют создавать и реконструировать пешеходные кромочные улицы, которые проходят вдоль оврагов, лесов, парков и долин малых рек. Они станут границами между природными и застроенными территориями.