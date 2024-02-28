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Урбанистика

В Перми определили высоту травы в газонах

freepik

Депутаты городской думы утвердили вид и высоту газонов в Перми. Поправки внесли в правила благоустройства.

Новые нормативы предусматривают определенную высоту для разных видов газонов. Для партерного – 5-10 см, для обыкновенного – 5-15 см, для спортивного – 4-10 см. Луговые и мавританские не регулируются по высоте, так как если их слишком сильно стричь, можно повредить места гнездования птиц. Косить будут и газоны, на которых установлена автоматическая система полива.

Также в Перми планируют создавать и реконструировать пешеходные кромочные улицы, которые проходят вдоль оврагов, лесов, парков и долин малых рек. Они станут границами между природными и застроенными территориями.

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