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Урбанистика

Четырехзвездочная гостиница появится в Перми в 2026 году

«Туризм.РФ»
«Туризм.РФ»
«Туризм.РФ»
«Туризм.РФ»
«Туризм.РФ»

Власти готовы реконструировать бывшее здание ВКИУ в 2026 году. В нем разместят современный четырехзвездочный гостиничный комплекс.

Проект предусматривает ресторан с банкетным залом, конференц-зал, фитнес и спа-центр. В гостинице будет 198 номеров. Предполагается, что она сможет размещать 27 тыс. туристов в год. Новая гостиница в здании ВКИУ должна будет обеспечить 120 человек рабочими местами.

В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. Проект четырехзвездочной гостиницы на Окулова уже получил положительное заключение госэкспертизы.

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