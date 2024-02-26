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Урбанистика

На месте киосков на Компросе появятся несколько зон для отдыха

Фото из проектной документации

Стало известно, что появится вместо киосков на Комсомольском проспекте от Ленина до Екатерининской.

Напомним, в начале 2023 года начался снос павильонов, расположенных  по нечетной стороне Комсомольского проспекта. На этом месте планировалось установить арт-объект «Доисторическая ракушка».

По проекту на нечетной стороне Комсомольского проспекта должны организовать зоны активного и тихого отдыха, а также фотозону. Участок благоустроят: появится тротуарная плитка, скамейки, урны светильники и другие малые архитектурные формы во всех зонах будут в едином стиле. В планах властей разбить новые газоны и восстановить старые, а также высадить новые кустарники, деревья и цветы.

Проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

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