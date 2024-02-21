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Урбанистика

Возле речного вокзала установят модульный причал

Возле речного вокзала появится модульный причал и зарядная станция для электросудов.

Как сообщает «Новый компаньон», на эти цели из бюджета Пермского края должны дополнительно выделить 70,8 млн рублей. Часть из этих средств, 42,8 млн рублей, направят в 2024 году, остальную сумму – в следующем году. Объекты должны быть готовы к использованию к 2026 году. Также в эту сумму входят оснащение причала техническими средствами для зарядки судов и проведение дноукрепительных работ.

Власти планировали взять в лизинг на 25 лет два судна на подводных крыльях «Валдай». Они должны курсировать по маршруту Пермь – Оханск – Оса.

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