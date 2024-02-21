На Северном кладбище планируют построить крематорий

Власти и депутаты городской думы в очередной раз обсудили строительство крематория в Перми.

Начальник департамент дорог и благоустройства рассказал, что сейчас рассматривается вопрос об установке быстровозводимого крематория на Северном кладбище. Эксперты в мэрии изучили опыт других регионов по строительству таких объектов, а также некоторые проекты. Как возводимый крематорий будет выглядеть в Перми и сколько на него потребуется выделить денег, пока неясно. Это будет известно после уточнения некоторых технических показателей. В то же время место под объект уже определили. Для него не будут расширять санитарные зоны кладбища. У крематория будет своя санитарная зона, она зависит от оборудования и мощности объекта.

Ранее власти обсуждали строительство крематория на Восточном кладбище. Проект пытались реализовать несколько лет, но в конце 2023 года его законсервировали.