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Урбанистика

На пяти домах в городе нарисуют муралы

unsplash

На фасадах пяти жилых домов в Перми появятся граффити в 2024 году. Их нарисуют в рамках фестиваля стрит-арта, организатором которого является Центральный выставочный зал.

Предварительно согласовано пять жилых домов: на Декабристов, 25; Ольховской, 6; Революции, 28 и 30; Газеты Звезда, 42, а также 9 тепловых пунктов в Закамске, Балатово, на Гайве, Молодежной и Вышке-2.

С 19 февраля начался прием заявок от стрит-артистов. Тема фестиваля в 2024 году – «Традиция и современность», авторам предстоит придумать рисунки в духе сохранения памяти, истории родного города и его современного развития. Сами муралы будут появляться на объектах с 1 мая по 30 ноября 2024 года.

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