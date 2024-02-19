Район стадиона «Трудовые резервы» хотят застроить

В Перми планируют преобразовать территорию стадиона «Трудовые резервы». На ней собираются построить многозальный Дом спорта с раздевалками, кафе и прокатом спортинвентаря, а также восстановить футбольное поле.

По плану собственников, на которых ссылается портал 59.ru, обновленный стадион должен стать базой для массового и любительского спорта и быть готов принимать соревнования уровня города, края и ПФО.

Рядом с новым стадионом планируется возвести жилые дома и объекты социальной сферы. Застройку проведут в рамках комплексной реновации территории, прилегающей к стадиону. Реконструкция «Трудовых резервов» должна стартовать в 2024 году. Она начнется с изыскательных работ и подготовки территории. Но на работе «Трудовых резервов» это сказаться не должно.