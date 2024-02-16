В Мотовилихе задумали создать исторический кластер

Власти Перми озвучили планы по развитию Мотовилихинского района. В частности это касается старой Мотовилихи. Здесь хотят подчеркнуть аутентичность района и при этом сохранить его привлекательность.

Вдоль улицы Уральской от планетария до Мотовилихинского пруда создадут исторический кластер. Территорию у водоема, парк им. Свердлова и сквер у Дома специалистов (Уральская, 87) благоустроят. Также власти намерены разработать концепцию сквера им. Борцов Революции и склона горы Вышка.

Еще одним способом развития Мотовилихи станет создание студенческого кампуса на улице Крупской и бульваре Гагарина. Предполагается, что здесь создадут условия для творческой и профессиональной самореализации молодежи. Как рассказывают в администрации города, до 2026 года должны появится три тематические зоны – спорта, развития и просвещения.