На содержание и ремонт дорог планируют выделить еще 718 миллионов рублей

Власти Перми планируют увеличить финансирование на ремонт и содержание дорог. Сумма должна вырасти на 718 миллионов рублей в 2024 году и по 849 миллионов рублей в 2025-2026 годах.

Дополнительные деньги пойдут на увеличение количества обработок дорог (в том числе в частном секторе) от гололеда, вывоз снега с проездов, мойку проезжей части в летнее время. «Важно, что мы сможем более чем в 2 раза увеличить площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов – каждый год это одна из тем, о проблемах с которой сообщают жители. Также часть средств пойдет на увеличение периодичности кошения газонов на дорогах всех категорий», – пояснил замглавы администрации Дмитрий Галиханов.

Дополнительное финансирование должно также улучшить качество ремонтных работ и увеличить их площадь. Действующие сейчас контакты были заключены в 2019 году, но цена расходных материалов, в том числе топлива для техники, выросла. Поэтому, как отметили в администрации города, в текущих условиях подрядчики не могут выполнить объем ремонтных работ, который необходим городу, без индексации стоимости и средств.

Предлагаемые изменения в бюджет города на 2024-2026 годы депутаты городской думы рассмотрят на февральском заседании.