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Урбанистика

Пермские дорожные службы обеспечены кадрами только на 51%

Shutterstock.com

Дорожным службам Пермского края для уборки снега не хватает персонала. Как сообщил сегодня депутатам Заксобрания зампредседателя правительства Прикамья Андрей Алякринский, дорожных службы обеспечены техникой на 100%, а кадрам всего на 51%.

Сегодня, 13 февраля, за два часа в Перми выпало 10 см снега, на дорогах в городе в час-пик образовались 10-ти бальные пробки. Из-за нехватки работников для борьбы с последствиями снегопада отложили пересменку дорожников. Продолжается прометание дорог и обработка их противогололедными материалами.

В Перми, по сравнению с 2023 годом, выпало на 30% осадков больше. Все снежные полигоны, которые организованы на сегодняшний день в городе, заполнены снегом.

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