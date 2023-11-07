Власти Перми изымают участки для строительства нового моста

Власти Пермского края определили 17 земельных участков, которые необходимы для строительства подъездов к новому мосту через Каму. Как пишет интернет-газета «Текст», выкупить планируется участки на улицах Окулова, Ленина, Подгорной, Петропавловской, Дзержинского, в районе Решетниковского спуска. На восьми участках располагаются 12 построек: нежилые здания, склад, гаражи и автозаправка.

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Предполагается, что он будет иметь четыре полосы для движения, а также велодорожки и тротуары. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тысяч автомобилей. Протяженность моста — 899 метров. Построить мост планируется к 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 45 млрд рублей.