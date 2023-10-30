Власти Пермского края будут ежегодно выделять 1 млрд рублей на строительство моста через Каму

Согласно информации, опубликованной в адресной инвестиционной программе, из бюджета Пермского края на строительства третьего моста через Каму ежегодно будет выделяться по 1 млрд рублей.

В 2025 году краевые власти направят на реализацию проекте 1,3 млрд рублей, а в последующие два года — по 1 млрд рублей ежегодно. Средства планируется направить на расчистку подъездов к мосту. Суммарная стоимость строительства оценивается в 60,9 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Предполагается, что он будет иметь четыре полосы для движения, а также велодорожки и тротуары. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тысяч автомобилей. Протяженность моста — 899 метров. Построить мост планируется к 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 45 млрд рублей.