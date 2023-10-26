Власти Перми не будут устанавливать «ракушки» перед ЦУМом

Власти Перми отказались от установки арт-объекта «Доисторическая ракушка» около гостиницы «Урал». Об этом на заседании Гордумы сообщил замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов.

Предлагалось, что арт-объект разместится на месте снесенных киосков напротив ЦУМа. Установку нового арт-объекта планировал оплатить спонсор.

На прошедшем пленарном заседании гордумы представитель городской администрации напомнил, что на этом месте сейчас выполнены работы по благоустройству. В планах городских властей — сделать на этом месте дополнительный проезд вдоль гостиницы «Прикамье» от Ленина до Екатерининской.

Арт-объект должен был изображать моллюска, который обитал в водах древнего Пермского моря. Спираль диаметром 15 метров из трехметровых вращающихся зеркал из полированного металла должна была подсвечиваться подсвеченными светодиодами.