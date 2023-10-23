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Власти Перми оценили строительство смотровой площадки в 226 млн рублей

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duma-perm.ru

Строительство смотровой площадки на улице Окулова может обойтись в 226 млн рублей. Данная сумма указана в заключении краевой контрольно-счетной палаты на проект бюджета региона на 2024-2026 годы, об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Смотровая площадка будет примыкать к территории Сада им. Гоголя, в рамках работ по ее обустройству планируется устройство опорных конструкций, оборудование переходов между уровнями площадки и высокой пассажирской железнодорожной платформы. Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.

Площадку планируется построить в 2024 году на участке, примыкающем к саду им. Гоголя. Финансирование будет осуществляться, в том числе, из краевого бюджета.

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