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В Перми на улице Окулова может появиться новая смотровая площадка

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duma-perm.ru

В администрации Перми на заседании городской инвесткомиссии был представлен план по строительству смотровой площадки на улицу Окулова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Смотровая площадка будет примыкать к территории Сада им. Гоголя, в рамках работ по ее обустройству планируется устройство опорных конструкций, оборудование переходов между уровнями площадки и высокой пассажирской железнодорожной платформы. Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.

Площадку планируется построить в 2024 году на участке, примыкающем к саду им. Гоголя. Финансирование будет осуществляться, в том числе, из краевого бюджета.

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