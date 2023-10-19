В Перми на улице Окулова может появиться новая смотровая площадка

В администрации Перми на заседании городской инвесткомиссии был представлен план по строительству смотровой площадки на улицу Окулова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Смотровая площадка будет примыкать к территории Сада им. Гоголя, в рамках работ по ее обустройству планируется устройство опорных конструкций, оборудование переходов между уровнями площадки и высокой пассажирской железнодорожной платформы. Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.

Площадку планируется построить в 2024 году на участке, примыкающем к саду им. Гоголя. Финансирование будет осуществляться, в том числе, из краевого бюджета.