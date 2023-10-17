На нижней части набережной Камы у Речного вокзала началось озеленение сквера

Подрядчики приступили к озеленению сквера на нижней части набережной Камы у Речного вокзала Перми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Здесь будет высажено 253 дерева и более 2 тысяч кустарников. Среди них — ели, сосны, лиственницы, березы, дубы, рябины, сирени.

В ходе ремонта в сквере уже завершена замена подземных коммуникаций, установлены опоры освещения, сделаны подпорные стенки и лестничные спуски. Установлена современная детская площадка. Есть качели, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, лазалки, карусель, скамейки и урны.

Параллельно подрядчик обустраивает гранитные покрытия дорожек, монтирует навесы, скамейки и урны, возводит каркас будущей комнаты матери и ребенка. Все работы будут завершены до конца года.