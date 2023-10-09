В Перми планируют достроить 19 автодорог

Власти Пермского края планируют завершить строительство 19 автомобильных дорог к 2026 году. Для этой цели в проекте краевого бюджета выделено 34,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о региональном бюджете на 2024-2026 годы.

Среди приоритетных объектов указаны такие дороги, как переход улицы Строителей – площади Гайдара, улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, а также улицы Карпинского и Мира.