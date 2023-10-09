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В Перми планируют достроить 19 автодорог

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Shutterstock.com

Власти Пермского края планируют завершить строительство 19 автомобильных дорог к 2026 году. Для этой цели в проекте краевого бюджета выделено 34,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о региональном бюджете на 2024-2026 годы.

Среди приоритетных объектов указаны такие дороги, как переход улицы Строителей – площади Гайдара, улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, а также улицы Карпинского и Мира.

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