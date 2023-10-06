Проект крытой ледовой арены в центре Перми прошел экспертизу

Проектная документация по строительству крытой ледовой арены на месте стадиона пермской гимназии № 33 получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом пишет «Новый компаньон».

Застройщиком объекта является ООО «Спортивный комплекс «Факел», проектную документацию подготовило ООО «Пермгражданпроект».

Краевые власти одобрили смену зонирования на участке по Островского, 68 для строительства спортобъекта. В ледовом комплексе будут работать секции по фигурному катанию и хоккею, а также проходить соревнования. Открыть комплекс планируется в четвертом квартале 2024 года.