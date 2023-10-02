Строительство нового зоопарка в Перми за год подорожало на 0,5 млрд рублей

Расходы на строительство нового зоопарка в Перми за год возросли на 0,54 млрд руб. и всего составляют 6,687 млрд руб. Данные опубликованы на сайте краевого правительства в адресной инвестиционной программе Пермского края от 29 сентября 2023 года.

В документе сказано, что в реализацию проекта было вложено 2,6 млрд руб. с момента заключения контракта в 2016 году по конец 2022 года. На 2023 год запланированы инвестиции в размере 3,358 млрд рублей. В следующем году на стройку планируется направить 661,4 млн рублей, в 2025-м – еще 63,6 млн рублей.