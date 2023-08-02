18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В центре Перми установят новые городские часы

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

пресс-служба администрации Перми

В Перми планируют установить городские часы возле театрального сквера на улице Сибирской в августе 2023 года. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации города.

Городские часы будут расположены у входа в сад и установлены согласно концепции благоустройства туристического центра. В настоящее время также обсуждаются вопросы по установке модульных туалетов. Более 10 таких туалетов планируется установить в течение августа и сентября. Сейчас идут согласования земляных работ, необходимых для их установки.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: