В центре Перми установят новые городские часы

В Перми планируют установить городские часы возле театрального сквера на улице Сибирской в августе 2023 года. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации города.

Городские часы будут расположены у входа в сад и установлены согласно концепции благоустройства туристического центра. В настоящее время также обсуждаются вопросы по установке модульных туалетов. Более 10 таких туалетов планируется установить в течение августа и сентября. Сейчас идут согласования земляных работ, необходимых для их установки.