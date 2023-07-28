На пермских улицах в августе установят 80 туй в кадках

Новое мобильное озеленение появится на улицах города уже в августе. Как сообщили в МКУ «ГорЗеленСтрой», всего будет установлено 80 шаровидных туй сорта «вудварди» и конусных сорта «смарагд». Сейчас уточняется список улиц, где появятся туи.

Грунт, который используется для посадки деревьев, многокомпонентный. Он состоит из торфа, песка и дерновой земли, в который добавляется микориза для корней и гидрогель – состав, удерживающий воду. Микориза содержит комплекс микроорганизмов, улучшающих корневое питание дерева. В грунт также устанавливаются поливные трубки с прорезями, в которые будет заливаться вода и растворы удобрений. Так они будут доходить до корней, не оставаясь в верхнем слое. После посадки поверхность декорируется сосновой корой, которая также играет роль мульчи, уменьшая потерю влаги.

Контейнеры для растений специально изготовлены по заказу МКУ «Горзеленстрой» из переработанного пластика, собранного жителями Перми.