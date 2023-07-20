Прокуратура Перми требует обязать мэрию расселить аварийный дом на Комсомольском проспекте

Прокуратура Перми подала иск в суд, чтобы обязать городскую администрацию экстренно расселить многоквартирный дом на Комсомольском проспекте, 94. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на председателя правления ТСЖ «Комсомольский проспект, 94» Римму Шерстеневу.

Напомним, четырехэтажное здание было построено в 1934 году. В 2022 году дом был признан аварийным, жителей обещали расселить до 2030 года. Однако, жильцы опасаются за состояние дома. Стены у входов в подъезды разрушены, а первый этаж дома может обрушиться в подвал.

Сейчас в здании проживают около 160 человек, первые этажи заняты коммерческими организациями.