В Перми начался демонтаж народного «сквера Кормщикова»

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о сносе части сквера, построенного Владимиром Кормщиковым в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Городская администрация проиграла суд энергетической компании, которая требовала демонтировать постройки, под которыми проходят тепловые сети. Решением суда администрации Дзержинского района придется передвинуть существующие конструкции на другое место в пределах сквера. Работы должны быть выполнены до конца недели. После этого местом отдыха можно будет пользоваться.