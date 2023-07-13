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В Перми начался демонтаж народного «сквера Кормщикова»

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Максим Кимерлинг

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о сносе части сквера, построенного Владимиром Кормщиковым в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Городская администрация проиграла суд энергетической компании, которая требовала демонтировать постройки, под которыми проходят тепловые сети. Решением суда администрации Дзержинского района придется передвинуть существующие конструкции на другое место в пределах сквера. Работы должны быть выполнены до конца недели. После этого местом отдыха можно будет пользоваться.

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