На пермской эспланаде приступили к восстановлению батутов

На пермской эспланаде возле Законодательного собрания подрядная организация приступила к восстановлению батутов. В ходе работ в батутах будут установлены новые, более прочные пружины и восстановлено верхне покрытие. Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, по планам работы завершатся до конца недели.

В этом году ремонтные работы по восстановлению батутов проводятся в третий раз. До этого восстановительные мероприятия проводились в преддверии Дня города, но после праздников батуты снова пришли в негодность

«Основная сложность ремонта заключается в поиске и заказе необходимых материалов для замены. Однако в этот раз в батутах будут размещены новые, более прочные пружины. Хотелось бы отметить, что аттракцион предназначен исключительно для детей и не способен выдержать больше определенного веса. С целью предотвращения поломок рядом с детской площадкой установлены таблички с информацией об этом, а также инструкцией и правилами безопасности. Просим жителей обращать на них внимание», – отметил глава администрации Ленинского района Александр Русанов.