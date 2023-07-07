Власти Перми изымут более ста земельных участков для строительства трассы ТР-53

Власти Пермского края приняли решение об изъятии 124 земельных участка и объектов недвижимости для строительства второго этапа трассы ТР-53. Под изъятие попадают небольшие участки под частными домами и земли садоводческих кооперативов.

Согласно постановлению правительства, подписанному губернатором Дмитрием Махониным, предполагается изъять территории в микрорайоне Костарево по ул. Артема, 40, 33, 31, на проспекте Октябрят, 11, 13, 15, на ул. Северной, 17, и под другими домами.

Кроме того, будет изъят участок со зданием фитнес-клуба FitnessFam на ул. Сакко и Ванцетти, свободные площадки вдоль реки Таволжанки, улицы Северной и проспекта Октябрят. Также будут затронуты участки в микрорайонах Висим и Ива, на территории совхоза «Мотовилихинский».

Напомним, строительство трассы ТР-53 разделено на два этапа. В рамках первого планируется возвести транспортную развязку с мостом через реку Иву, построить путепровод и два надземных пешеходных перехода. Работы должны завершить до конца 2024 года. На втором этапе трасса будет возведена на участке между ул. Уинской до моста через реку Чикулайку, дорогу от нового моста до ул. Целинной. Протяженность всей трассы составит 8,7 км. Полностью завершить строительство объекта планируется 2029 году.