Новый комплекс художественной галереи в Перми планируют достроить в этом году

Новое здание Пермской художественной галереи будет готово к эксплуатации к началу 2024 года. Об этом сообщает инженер по надзору за строительством объекта Игорь Наумов.

Подготовка к переезду галереи начнется 1 октября, после чего залы в Спасо-Преображенском соборе будут закрыты для посетителей. В коллекции, которую планируется перевезти, насчитывается 62 тысячи экспонатов.

Новое здание галереи расположилось на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Общая площадь объекта составит 21,6 тысяч кв.м., в семь раз больше объемов, которые сейчас занимает галерея. Первая выставка в новом здании откроется летом 2024 года.