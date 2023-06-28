Возле Камского моста могут расположиться офисные небоскребы

Квартал №5 у Камского моста в Перми, ограниченный улицами Осинская, Попова, Окулова и Монастырская, может быть застроен высотными офисными зданиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое минимущества.

Краевое минимущества в настоящее время рассматривает несколько вариантов освоения площадки. В декабре 2022 года сообщалось, что квартал №5 у Коммунального моста в Перми может быть застроен жилыми домами. На данный момент установленное предназначение квартала – смешанная застройка, которая предусматривает возведение жилых и офисных зданий.