В Перми три улицы получили новые названия

В соответствии с постановлением администрации Перми, были изменены названия трех городских улиц в Мотовилихинском и Свердловском районе. Документ опубликован на сайте мэрии.

В Мотовилихинском районе переименовали улицу, которая идет параллельно Восточному обходу, в честь Тасима Маметова – рудопромышленника и соратника одного из основателей города Перми Вильгельма де Геннина.

В Свердловском районе две улицы, расположенные около Бродовского тракта, получили новые названия: «Контр-адмирала Максутова» и «Майора Николая Теплова». Дмитрий Максутов отличился при отражении нападения британо-французской эскадры. Николай Теплов, в свою очередь, был героем Отечественной войны 1812 года.