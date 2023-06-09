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До конца года завершится разработка проекта новой сцены Пермской оперы

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пресс-служба администрации Перми

Краевые власти планируют закончить разработку проекта нового здания для Пермского оперного театра до конца 2023 года. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, проектирование приостановилось, так как потребовались дополнительные средства из бюджета, и они были найдены. При строительстве объекта Пермский край рассчитывает на поддержку федерального центра.

Стоимость строительства нового здания Пермской оперы оценивается в 20 млрд рублей. Срок окончания строительства в Адресной инвестиционной программе Пермского края указан 2032 год.

Напомним, изначально разработку проектной документации Пермской оперы хотел на себя взять бизнесмен Роман Абрамович, но и-за санкций работы приостановились. 

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