В Перми началось обустройство долины реки Егошихи

В долине реки Егошихи начались работы по обустройству смотровой площадки рядом с территорией музея PERMM. Ее площадь составит 40 кв. метров. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

После монтажа смотровой площадки начнутся работы по обустройству экологической тропы на сваях, а также подходов к участкам долины, где расположены медистые песчаники — уникальные геологические памятники пермской системы.

Всего в долине реки Егошихи запланировано обустройство трех участков: парк «Красные Казармы», парк «Средняя дамба» и парк «Устье Егошихи».