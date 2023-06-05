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В Перми началось обустройство долины реки Егошихи

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Фото: пресс-служба администрации Перми

В долине реки Егошихи начались работы по обустройству смотровой площадки рядом с территорией музея PERMM.  Ее площадь составит 40 кв. метров. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

После монтажа смотровой площадки начнутся работы по обустройству экологической тропы на сваях, а также подходов к участкам долины, где расположены медистые песчаники — уникальные геологические памятники пермской системы.

Всего в долине реки Егошихи запланировано обустройство трех участков: парк «Красные Казармы», парк «Средняя дамба» и парк «Устье Егошихи».

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