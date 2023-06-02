Российский банк выделит 18,6 млрд на строительство многофункциональной спортивной арены в Перми

Федеральный Банк ДОМ.РФ выделит 18,6 млрд рублей на финансирование концессионного проекта строительства многофункциональной спортивной арены в Перми на 10,5 тыс. мест. Кредитный договор был заключен между ООО «Пермь-Арена» и АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит денежные средства на реализацию проекта в размере 18,6 млрд руб.

Как пояснили в Фонде развития Пермского края, следующий этап — выбор подрядной организации. Строительство планируют начать уже этим летом, а завершить — до конца 2026 года.