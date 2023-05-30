В Перми снесли историческое здание Ханнеса Мейера

В Перми завершились работы по демонтажу исторического здания Ханнеса Мейера на Уральской, 110. На объекте демонтированы все конструкции здания, кроме фундамента. Сейчас идет расчистка площадки.

Все работы, в том числе проект демонтажа, согласованы Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу ООО «ЖБК-Строй».

На месте старого здания планируется построить новое с похожей архитектурой. Работы на объекте стартуют в 2024 году и завершатся до конца 2025 года.