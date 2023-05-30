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В Перми открыт променад на набережной у здания Речного вокзала

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Фото: МКУ «Пермблагоустройство»

В Перми открыт променад в сквере на нижней части набережной Камы у здания Речного вокзала. На участке завершен ремонт тротуара, но работы по благоустройству еще продолжаются. 

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас здесь идет бетонирование фундаментов под амфитеатр на плитах берегоукрепления, завершаются работы по водоотведению. На территории сквера появятся пешеходные дорожки, детские площадки, малые архитектурные формы, навесы, будет выполнено озеленение, проведено наружное освещение. Основные работы по устройству малых архитектурных форм и озеленению на участке от променада до улицы Монастырской будут завершены в этом году.

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