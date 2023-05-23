Алексей Демкин: Пермь вошла в топ-7 городов России по уровню комфортности проживания

По итогам 2022 года Пермь вошла в топ-7 крупнейших городов России по уровню комфортности проживания. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин во время ежегодного отчета.

По словам главы города, за последние два года инвестиции в городскую экономику выросли на 24% и составили сумму в 141 млрд рублей. Пермь входит в десятку городов по эффективности частных инвестиций и занимает 6 место среди 118 крупных российских городов.

За три года доходы городской казны выросли на 57%, бюджет развития составил свыше 18 млрд рублей, что вдвое превышает показатель 2019 года. При этом, дефицит бюджета снизился в два раза. Отмечается, что в Перми было реализовано нацпроектов на сумму более чем 5,7 млрд рублей.