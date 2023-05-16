В Театральном саду в Перми установили чугунное ограждение 1940-х годов

Вдоль одного из участков Театрального сада установлено историческое чугунное ограждение 1946 года. Рядом с ограждением есть табличка с фотографией вида Театрального сада того времени и краткой информацией.

Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, в рамках ремонта в сквере установлено более 600 метров нового пешеходного ограждения, проведен ремонт подпорной стены, появились парапетные плиты, обустроены газоны, высажены молодые саженцы.

Сейчас продолжается обустройство многофункциональной площадки. Здесь будет танцевальная площадка, лекториум, места для занятий йогой, место для проведения фестивалей, выставок и мастер-классов.