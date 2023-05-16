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В новом здании пермской художественной галереи приступили к отделке первого этажа

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t.me/mahonin59

На стройплощадке нового здания пермской художественной галереи приступили к отделке первого этажа, всего этажей будет шесть – общая площадь здания превысит 20 тыс. кв. метров. Это в семь раз больше, чем сейчас галерея занимает в Кафедральном соборе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В начале лета ожидается поставка цельных шестиметровых стеклянных витражей и медных листов для отделки фасада. Параллельно подрядчик восстанавливает облик трех корпусов бывшего завода – они будут вписаны в единое пространство галереи и всего Шпагина.

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