В новом здании пермской художественной галереи приступили к отделке первого этажа

На стройплощадке нового здания пермской художественной галереи приступили к отделке первого этажа, всего этажей будет шесть – общая площадь здания превысит 20 тыс. кв. метров. Это в семь раз больше, чем сейчас галерея занимает в Кафедральном соборе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В начале лета ожидается поставка цельных шестиметровых стеклянных витражей и медных листов для отделки фасада. Параллельно подрядчик восстанавливает облик трех корпусов бывшего завода – они будут вписаны в единое пространство галереи и всего Шпагина.