В новом пермском зоопарке стартовали работы по благоустройству территории

В Перми в новом зоопарке в микрорайоне Нагорный началось благоустройство территории. Как сообщает своем Telegram-канале председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, строители приступили к укладке плитки, установили уличное освещение, скоро завезут чернозем для высадки деревьев и кустарников, художники продолжают раскрашивать фасады зданий и вольеров.

Также отмечается, что на данным момент на 90% построена ветлечебница. Сейчас проводится укладка плитки и отделочные работы. Объект сдадут в ближайшее время.