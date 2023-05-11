Корабль-медуза, сцена и деревянные скульптуры: посмотрите, как будет выглядеть сквер на улице Корсуньской в Перми

В Перми возобновились работы по благоустройству сквера в микрорайоне Голованово, на улице Корсуньской. Как сообщает глава Перми Алексей Демкин, этого места отдыха будет необычное тематическое наполнение – элементы оформления связаны с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина.

Окунуться в сказочный мир помогут арка «Меридиан» у входа, большой корабль «Медуза» из повести «Четверо в тельняшках» и домик Звездочета. В сквере также появятся зоны для тихого отдыха, сцена, пешеходные дорожки с разными типами покрытий, освещение, игровые и спортивные площадки.