18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Корабль-медуза, сцена и деревянные скульптуры: посмотрите, как будет выглядеть сквер на улице Корсуньской в Перми

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

t.me/demkin_an
t.me/demkin_an

В Перми возобновились работы по благоустройству сквера в микрорайоне Голованово, на улице Корсуньской. Как сообщает глава Перми Алексей Демкин,  этого места отдыха будет необычное тематическое наполнение – элементы оформления связаны с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина.

Окунуться в сказочный мир помогут арка «Меридиан» у входа, большой корабль «Медуза» из повести «Четверо в тельняшках» и домик Звездочета. В сквере также появятся зоны для тихого отдыха, сцена, пешеходные дорожки с разными типами покрытий, освещение, игровые и спортивные площадки.

t.me/demkin_an
t.me/demkin_an

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, а затем заключен с новой организацией, которая уже приступила к благоустройству территории будущего сквера в микрорайоне Голованово. Все работы планируется завершить к осени 2023 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: